ВС РФ нанесли групповой удар по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 77 0

Уточняется, что там боевики готовились к терактам против России.

ВС РФ нанесли групповой удар по местам хранения безэкипажных катеров ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Ahmed Zakot

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Тема:
Спецоперация

Российские военные ночью нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — уточнил он.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на купянском направлении штурмовые отряды российской армии в ходе ведения наступательных действий улучшили положение по переднему краю.

Тема:
Спецоперация
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