«Оглушающее горе»: Жасмин поделилась трогательным видео в годовщину смерти отца
Певица Жасмин поделилась трогательным видео в годовщину смерти отца
Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Telegram / ЖАСМИН / singer_JASMIN; 5-tv.ru
Певица пережила семейную трагедию два года назад.
Популярная певица Жасмин потеряла отца два года назад. Лев Яковлевич Манахимов умер в 71 год от коронавируса, это произошло 14 августа 2021 года. В день годовщины смерти родителя певица выложила видео в своем Telegram-канале.
На ролике исполнительница танцует вместе с отцом на одном из семейных праздников.
«Я как будто только вчера пережила то страшное утро, звонок из больницы и оглушающее горе…», — делится звезда.
Она признается: невозможно привыкнуть, что папы больше нет. И, тем не менее, считает, что пока жива память о человеке, жив и он сам, и благодарит всех за добрую память о Льве Яковлевиче.
Веселый, добрый и честный — таким запомнили его близкие. А еще Жасмин вспоминает, как любил танцевать ее отец, буквально жил в танце и научил этому «половину Дербента».
Также от коронавируса умерла бабушка певицы Сара, ей было 90 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Жасмин начала продажу личного гардероба на пять миллионов рублей.
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