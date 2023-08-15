«Оглушающее горе»: Жасмин поделилась трогательным видео в годовщину смерти отца

Певица пережила семейную трагедию два года назад.

Популярная певица Жасмин потеряла отца два года назад. Лев Яковлевич Манахимов умер в 71 год от коронавируса, это произошло 14 августа 2021 года. В день годовщины смерти родителя певица выложила видео в своем Telegram-канале.

На ролике исполнительница танцует вместе с отцом на одном из семейных праздников.

«Я как будто только вчера пережила то страшное утро, звонок из больницы и оглушающее горе…», — делится звезда.

Она признается: невозможно привыкнуть, что папы больше нет. И, тем не менее, считает, что пока жива память о человеке, жив и он сам, и благодарит всех за добрую память о Льве Яковлевиче.

Веселый, добрый и честный — таким запомнили его близкие. А еще Жасмин вспоминает, как любил танцевать ее отец, буквально жил в танце и научил этому «половину Дербента».

Также от коронавируса умерла бабушка певицы Сара, ей было 90 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Жасмин начала продажу личного гардероба на пять миллионов рублей.