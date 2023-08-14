Сын Градского обвинил его вдову Марину Коташенко в краже денег

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 220 0

Даниил Градский обратился в полицию с заявлением на последнюю супругу отца.

Сын Градского обвинил его вдову Марину Коташенко в краже денег

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Сын умершего в позапрошлом году певца и композитора Александра Градского Даниил обвинил вдову отца Марину Коташенко в краже денег.

Как стало известно 5-tv.ru, 42-летний Даниил Градский обратился в полицию с заявлением о том, что 38-летняя Коташенко якобы вынесла деньги из квартиры его отца в Козицком переулке, которые должны были быть поделены между наследниками. По факту заявления сына покойного мэтра проводится проверка.

Александр Градский умер в ноябре 2021 года в возрасте 72 лет от последствий инсульта. С тех пор вокруг его семьи не утихают скандалы. Сначала на вдову легендарного музыканта напали грабители и отняли сто миллионов рублей, потом начался судебный процесс о наследстве, который длится до сих пор.

На имущество мэтра претендует вдова Марина Коташенко, их общие сыновья Александр и Иван, а также дети Градского от предыдущего брака Даниил и Мария. Недавно о своем желании вступить в гонку за миллионами заявила и предыдущая супруга музыканта Ольга Градская. Она требует признать его последний брак недействительным, так как он был заключен за несколько месяцев до смерти звезды. Градская уверена, что ей тоже причитается доля в наследстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наследники и вдова Александра Градского долгое время не могут забрать автомобили с парковки театра «Градский Холл», из-за чего учреждению ничего не осталось, как обратиться в суд.

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