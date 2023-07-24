Серьезные проблемы? Театр Градского судится с его вдовой и наследниками

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 69 0

Театр Градского просит наследников забрать автомобили с парковки

Серьезные проблемы? Театр Градского судится с его вдовой и наследниками

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чесноков

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Тема:
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Дети артиста не слишком бережно относятся к наследству великого композитора.

Наследники и вдова Александра Градского уже долгое время не могут забрать автомобили с парковки театра, из-за чего учреждению ничего больше не осталось, как обратиться в суд. Из-за халатности детей, сотрудники театра «Градский Холл» не могут занимать рабочие парковочные места на территории. Об этом сообщает издание StarHit.

Уже долгое время родственники композитора не могут забрать с парковки машины, которые достались им от Александра Градского в наследство, речь идет о двух «Мерседесах» и золотом «Линкольне». Мирно решить вопрос, судя по всему, не удалось, в данный момент назначено заседание в Тверском суде на 5 сентября.

После смерти мэтра все имущество досталось его вдове, их общим детям и старшим детям от предыдущего брака Градского, также третья жена композитора Ольга, с которой он прожил более 20 лет, пытается вмешаться в спор за наследство — она пытается заполучить половину нажитого в браке. Легендарный артист заработал целое состояние за свою жизнь, помимо имущества и банковских счетов, ему также принадлежат авторские права на большое количество композиций и неповторимые архивы.

Ранее 5-tv.ru поделился воспоминаниями подруги Киркорова об Александре Градском.

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