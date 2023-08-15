Без присмотра: что известно об инциденте с девочкой на подоконнике в Дагестане

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Где были ее родители в тот момент?

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Мальгавко; 5-tv.ru

В дагестанском Каспийске спасли маленькую девочку, стоявшую на карнизе девятого этажа. Она махала руками и даже как будто танцевала, не понимая опасности.

Спасти ребенка получилось благодаря очевидцам и полицейским. Но почему ребенок оказался без присмотра до такой степени, а также где были его родители — они сами рассказали корреспонденту «Известий» Олегу Барышеву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девочку на подоконнике обнаружили прохожие. Очевидцы принялись вызвать полицию и снимать на видео происходящее.

Ребенок «прогулке» на свежем воздухе явно обрадовался — на кадрах видно, как малышка пританцовывает прямо над отвесной стеной. По факту произошедшего была инициирована проверка. Стражи порядка устанавливают, почему несовершеннолетние оказались дома одни без взрослых, и как ребенок попал в опасность.

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