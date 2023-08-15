На Украине сообщили о взрывах во Львове и Луцке

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 113 0

Ранее на всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

На Украине сообщили о взрывах во Львове и Луцке

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Palamarchuk

Читайте нас в: Дзен Новости

Взрывы прогремели во Львове и Луцке на Украине. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Минобороны РФ пока не комментировало эту информацию.

Российские войска начали наносить удары исключительно по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября прошлого года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на Крымском мосту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что закрытое воздушное пространство Украины нарушил пассажирский самолет.

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
101.04
2.83 110.68
2.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:04
Число погибших при взрыве АЗС в Махачкале достигло 27 человек
7:54
В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС
7:48
Есть веская причина: почему Брухунова не стала брать фамилию супруга Петросяна
7:37
В горах Краснодарского края пропали двое туристов
7:29
Самолет МЧС России вылетел в Махачкалу для эвакуации пострадавших при пожаре
7:14
В Красноярске вспыхнула крыша жилой многоэтажки

Сейчас читают

Трогательные кадры: мать в слезах бросилась в объятия сына, пострадавшего при взрыве в Дагестане
Страшная болезнь изменила звезду «Афони» Евгению Симонову до неузнаваемости
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку