Украинские террористы выпустили 88 снарядов по гражданской инфраструктуре

Украинские террористы за последние сутки выпустили в общей сложности 88 снарядов по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в экстренных службах.

По имеющимся данным, днем боевики активно атаковали левобережье Херсонской области. Они стреляли по населенным пунктам Алешки, Раденск, Подстепное, Крынки, Пролетарка.

Ночью террористы атаковали гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новая Каховка и Каховка, Саги, а также Казачьи Лагеря.

Данные о пострадавших, возможных жертвах и разрушениях уточняются.