Украинские террористы выпустили 88 снарядов по гражданской инфраструктуре

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 31 0

Боевики продолжают атаковать, в частности, левобережье Херсонской области. Удары наносят и днем, и ночью.

Украинские террористы выпустили 88 снарядов по гражданской инфраструктуре

Фото: © РИА Новости

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Украинские террористы за последние сутки выпустили в общей сложности 88 снарядов по объектам гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил источник 5-tv.ru в экстренных службах.

По имеющимся данным, днем боевики активно атаковали левобережье Херсонской области. Они стреляли по населенным пунктам Алешки, Раденск, Подстепное, Крынки, Пролетарка.

Ночью террористы атаковали гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Новая Каховка и Каховка, Саги, а также Казачьи Лагеря.

Данные о пострадавших, возможных жертвах и разрушениях уточняются.

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