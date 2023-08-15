«Продолжают наводнять»: в ЛНР рассказали об обстановке в Харькове

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 8 0

Марочко: украинские силовики продолжают милитаризацию Харькова

«Продолжают наводнять»: в ЛНР рассказали об обстановке в Харькове

Фото: www.globallookpress.com / VItalii Kliuiev via www.imago-im

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Тема:
Спецоперация

Неонацисты продолжают совершать преступные действия, не обращая внимания на мирных граждан.

Боевики продолжают «наводнять войсками и военной техникой» Харьков. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Гражданский трафик на дорогах весьма затруднен из-за военных колон. В различных учебных заведениях размещают военных, делая из них ППД (пункт постоянной дислокации. — Прим. ред.) и ПВД (пункт временной дислокации. — Прим. ред.)», — рассказал он.

Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что активизация работы Службы безопасности Украины (СБУ) зафиксирована в Купянске и ее окрестностях.

Тема:
Спецоперация
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