Развязка близка: что ждет зрителей первого сезона «Библиотекаря» в финале?

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 21 0

Режиссеры и сценаристы подготовили немало сюрпризов. Где смотреть?

Развязка близка: что ждет зрителей первого сезона «Библиотекаря» в финале?

Фото: Кадр из сериала "Библиотекарь" 2023 г.

Поклонники сериала «Библиотекарь», снятого в жанре фэнтези по заказу РЕН ТВ, смогут увидеть его развязку уже на днях на телеэкране в финальной серии первого сезона. Кинокритик РЕН ТВ Николай Никулин 15 августа рассказал, что персонажи многосерийного фильма, снятого по одноименному роману Михаила Елизарова, удостоенного премии «Русский Букер», в погоне за суперсилами обретают гораздо более сильную магию.

Главные герои зрелищной истории участвуют в напряженной охоте за магическими книгами советского писателя Громова, которые дают сверхспособности. Фильм уже вошел в списки топов популярных картин и претендует на престижные награды. Зрителей впечатляют массовые батальные сцены, 310 единиц задействованного боевого оружия и более 1 тыс. актеров массовки.

«Я прочитал „Библиотекаря“ практически сразу, как вышла книга. По-моему, это 2008-й или 2009-й год, насколько я помню. Для меня самым главным было ощущение какого-то волшебства в довольно привычных обстоятельствах», — рассказал актер Никита Ефремов, играющий главную роль Алексея Вязинцева.

Изначально «Библиотекарь» задумывали снять как полнометражный фильм, однако в итоге он пролежал на полке почти на 10 лет. Спустя это время проект было решено запустить в формате сериала благодаря непосредственному участию генерального директора РЕН ТВ Владимира Тюлина. Персонаж Никиты Ефремова, узнав о существовании книг Громова и о том, что за ними охотился его отец, поначалу не может принять это на веру.

«Вот что говорится в романе Елизарова: „В забытого писателя, ныне мертвого, автора магических Книг, поверить я не мог. Понял я следующее — что попал в руки к людям больным, маниакальным, восторженным и чудовищно жестоким“. И в книге, и в сериале герой Ефремова поначалу настроен весьма скептически, но затем обретает веру в волшебные силы», — поясняет кинокритик.

Сильная сторона сериала — актеры. Так, отца главного героя сыграл Андрей Мерзликин, а Евгений Дмитриев снялся в роли главы одной из библиотек. Актриса Марина Ворожищева сыграла Таню — девушку, которая поначалу лишь охраняет Алексея Вязинцева, но затем между ними образуется глубокая связь. Таня — девушка с характером и виртуозно владеет холодным оружием. Для того чтобы органично вжиться в роль, актриса часами проводила время в тренировочном зале.

Сериал доступен к просмотру в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv с 29 июня.

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