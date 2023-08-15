Посольство России не получало данных о задержанном по делу об убийстве Карлова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 26 0

СМИ ранее сообщили о задержании нового фигуранта.

Посольство России не получало данных о задержанном по делу об убийстве Карлова

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

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Посольству РФ в Турции пока не поступало сообщений от официальных лиц или ведомств о задержании нового фигуранта дела об убийстве российского дипломата Андрея Карлова.

«Пока мы такой информации от турецких правоохранительных органов не получали», — прокомментировали в диппредставительстве агентству ТАСС.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что местные спецслужбы арестовали еще одного человека по подозрению в причастности к совершению убийства посла России в Анкаре семь лет назад. Газета Hürriyet уточнила, что задержана была жена полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа, который в тот злополучный день напал на дипломата, а после был ликвидирован силовиками на месте произошедшего.

Задержанную зовут Айше Согют. Известно, что она состоит в запрещенной на территории Турции организации ФЕТО. В 2016 году ее обвиняли в причастности к попытке совершения государственного переворота. Женщине был заочно вынесен обвинительный приговор по статье об участии в деятельности терорганизации.

Ранее 5-tv.ru писал, что летчик Константин Ярошенко рассказ о последствиях 12 лет в тюрьме США.

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