Не покупаю западные бренды: летчик Ярошенко о последствиях 12 лет в тюрьме США

Первые полгода мужчина восстанавливал здоровье.

Просидевший 12 лет в американской тюрьме летчик Константин Ярошенко рассказал о первом годе после возвращения в России. Подробностями своей жизни мужчина поделился в интервью KP.RU.

По словам мужчины, он намеренно отказывается от западных брендов. Ярошенко пытается приучить к этому жену и дочь, но пока безуспешно.

«Телефон у меня — китайский, обувь — российская, парфюм — турецкий. Пытаюсь и жену с дочерью к этому приучить, но они пока что противятся», — отметил летчик.

Также он заявил, что теперь будет дважды отмечать день рождения. 27 апреля был именно год с момента возвращения в Россию. Мужчина вспомнил, что дорога заняла 28 часов, и все это время с него не снимали наручники.

«Есть не давали, а воду заливали в рот из бутылки. Как сейчас помню ту серую робу и тяжелые ботинки, в которых меня депортировали. Поэтому, как только переоделся, то отдал тюремные вещи нашим силовикам и попросил все сжечь», — рассказал Ярошенко.

Вместе с тем летчик добавил, что первые полгода мужчина восстанавливал здоровье и искал работу. Через какое-то время он устроился на должность заместителя генерального директора по взаимодействию с государственными органами международного аэропорта «Жуковский». Также Ярошенко стал членом Общественной палаты РФ, первым заместителем председателя комиссии по экспертизе особо значимых законопроектов и иных правовых инициатив.

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