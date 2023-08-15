Центробанк допустил дальнейшее повышение ключевой ставки

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 31 0

Сегодня она была повышена сразу до 12% годовых. Прежде показатель находился на уровне 8,5%.

Центробанк допустил дальнейшее повышение ключевой ставки

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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Дальнейшее повышение ключевой ставки в России возможно при усилении проинфляционных рисков. Об этом заявили в Центробанке после решение о поднятии показателя до 12% годовых.

В регуляторе подчеркнули что уровень ставки сегодня соответствует устойчивому инфляционному давлению и балансу рисков для стабилизации инфляции в стране.

«Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из того, в какой мере фактическая и ожидаемая динамика инфляции относительно цели, процесс структурной перестройки экономики, а также риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков будут способны дополнительно усилить риск отклонения инфляции вверх от цели вблизи 4% в 2024 году», — говорится в сообщении ЦБ.

Во вторник, 15 августа, Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Решение принято на внеочередном заседании после сильного ослабления рубля за последние недели. Так, курс евро в ходе торгов на Мосбирже превышал отметку в 111 рублей. А стоимость доллара достигала 101,62 рубля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сегодня российская «экономика успешно меняет свою структуру».

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