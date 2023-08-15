Центробанк поднял ключевую ставку до 12% годовых

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 304 0

Только в конце июля она была поднята регулятором до 8,5%.

Центробанк поднял ключевую ставку до 12% годовых

Фото: www.globallookpress.com / Баранов Владимир

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Центробанк поднял ключевую ставку сразу на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Решение принято на внеочередном заседании во вторник, 15 августа.

В регуляторе отметили усиление инфляционного давления и ускорение темпов прироста цен.

«В дальнейшем сохранение текущих темпов роста цен на достигнутых уровнях означает значительный риск отклонения инфляции вверх от цели в 2024 году. Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем», — объяснили решение в ЦБ.

Напомним, в конце июля регулятор уже поднимал ставку — на один процентный пункт, до 8,5% годовых. Тогда Совет директоров ЦБ принял такое решение после длительного затишья.

Однако в течение последних недель рубль демонстрирует значительное ослабление. Так, днем ранее, 14 августа, курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил отметку в 111 рублей впервые с 23 марта 2022 года. А стоимость доллара достигла 101,62 рубля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда нормализуется курс рубля.

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