Силовики срезали замки с ряда зданий в Киево-Печерской лавре

Эфирная новость 40 0

Полиция оцепила территорию и не пропускает священнослужителей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Ferdinand Hollweck; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Киевский режим продолжает притеснять каноническую Украинскую православную церковь. Силовики подошли сразу к нескольким корпусам Киево-Печерской лавры.

Они срезали замки и взломали двери зданий, где живут паломники и монахи. Полиция оцепила территорию и не пропускает священнослужителей.

А тех, кто живет в гостинице, призывают покинуть ее. Причем то, что идти сторонникам УПЦ больше некуда, никого не волнует.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел был госпитализирован. Законный представитель священнослужителя отметил, что его подзащитного увезли в кардиологическое отделение и прооперировали.

+24° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
97.42
-3.62 106.57
-4.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:15
В СК назвали возможную причину взрыва в Махачкале
20:13
«Он озверел»: кто преследует попавшую в страшное ДТП певицу Ладу Дэнс
20:04
Большая фактическая ошибка: в США опубликовали статью о «боях за Луганск»
19:56
«Огромная утрата»: Юрий Никулин высказался о смерти клоуна Андрюши
19:44
Так появился ВИЧ: чем опасны эксперименты США в синтетической биологии
19:36
Солнечный удар: Панамский канал ввел ограничения для судов

Сейчас читают

"Мы притягиваем похожих": причина страданий Бузовой кроется в ней самой
«Сталкер активизировался»: Жорин рассказал подробности угроз в адрес Лады Дэнс
Байден пожалел денег на своего «сукиного сына» Зеленского: один обман?
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку