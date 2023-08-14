Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла экстренно прооперировали
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Адвокат священнослужителя прокомментировал ситуацию.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел госпитализирован. Об этом сообщил его адвокат Микита Чекман, опубликовав пост в Telegram-канале.
Законный представитель священнослужителя отметил, что его подзащитного увезли в кардиологическое отделение и прооперировали.
Другие детали дела пока не разглашаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине громкое дело по выселению монахов из Лавры началось.
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