Забрать все: у сына Бари Алибасова хотят отобрать машину за долги

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 2 299 0

Сын Бари Алибасова может лишиться автомобиля из-за долгов

Забрать все: у сына Бари Алибасова хотят отобрать машину за долги

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Алибасов-младший может лишиться всего имущества из-за восьмимиллионного долга перед банком.

Бари Алибасов-младший не смог вернуть себе дом, отнятый судом, но продолжил бороться и на этот раз попросил суд снять арест с автомобиля. Об стало известно 5-tv.ru.

«Алибасов просит снять арест с автомобиля „Пежо 607“ по гражданскому по иску „Юникредитбанк“, так как долг погашен», — рассказал источник.

Вопрос рассмотрят в конце августа. История с автомобилей произошло с Алибасовым десять лет назад. Тогда на него подали иск о взыскании задолженности по кредитному договору. За что конкретно накопился долг — неизвестно.

Помимо этого, у Бари Алибасова–младшего есть проблемы с законом. Ранее он взял кредит для организации собственной вебкам-студии (площадка для создания контента, в том числе, для лиц старше 18 лет — Прим. ред) в Калининграде.

Гостевой дом он открыл в здании IX века, где ранее находились казармы гитлеровских летчиков. С 2021 года дело шло в гору, однако после ухода основного интернет-ресурса по сдаче гостиничных номеров трафик пошел вниз. Алибасову потребовалась финансовая помощь и он влез в долги.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бари Алибасов рассказал о жизни с молодой домработницей в 75 лет.

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