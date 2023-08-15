Не будет как раньше: Марс начал быстрее вращаться вокруг своей оси

Скорость вращения увеличилась за четыре года наблюдений.

Ученые НАСА заявили, что красная планета — Марс — стала вращаться вокруг своей оси быстрее по сравнению с 2018 годом. Данные они получили от миссии Mars InSigh, зонда, работающего это время на марсианской равнине.

Несмотря на то, что миссия завершена, зонд продолжает изучать процессы на планете. Согласно результатам наблюдений, на протяжении последних четырех лет сутки на Марсе постоянно сокращались, буквально на мельчащие доли секунд в год.

Таким образом, сейчас день на Марсе составляет чуть больше 23 земных часов, разница между нашими сутками — около 40 минут.

С чем именно связаны изменения, ученые пока сказать не могут. Однако называют одни из возможных причин: накопление льда на полюсах планеты или, наоборот, его таяние и изменение поверхности коры.

Ранее 5-tv.ru писал, что станция «Луна-25» передала первые снимки из космоса.