Станция «Луна-25» передала первые снимки из космоса. Об этом сообщает пресс-служба Института космических исследований РАН.

Уточняется, что снимки сделаны камерами бортового телевидения СТС-Л. На двух кадрах видны элементы конструкции станции на фоне Земли и Луны, на третьем — эмблема миссии и ковш бортового манипулятора.

Также отмечается, что все элементы конструкции «Луны-25» доказали работоспособность и готовность к исследованию естественного спутника Земли.

Накануне на станции впервые включили научные приборы, а ученые приступили к обработке информации и получили первые данные измерений на перелете к Луне.

Космическая станция «Луна-25» была запущена с космодрома «Восточный» в ночь на 11 августа. Это первая миссия к естественному спутнику Земли за почти последние 50 лет. Она также может стать первой, осуществившей посадку на Южном полюсе Луны.

На орбиту «Луну-25» вывела ракета-носитель «Союз-2.1б». Станция достигнет цели назначения через пять суток, и еще около недели займет посадка. На Луне аппарат пробудет около года — будет искать воду и природные ресурсы, изучать внутреннее строение небесного тела и исследовать воздействие на поверхность Луны космических лучей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в чем состоит значимость миссии «Луна-25» для России.