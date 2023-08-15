«Все отрастет снова»: как не «подцепить» 25-метрового паразита

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 25 0

Профессор Морозов: 25-метровым червем можно заразиться от сырой рыбы

«Все отрастет снова»: как не «подцепить» 25-метрового паразита

Фото: www.globallookpress.com

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Червь может находиться в человеке долгое время, выходя наружу часами.

Паразит-гельминт — червь, который может достигать длины в 25 метров. Как не заразиться широким ланцетом, изданию NEWS.ru рассказал профессор института паразитологии Сеченовского Университета Евгений Морозов.

Основная причина, по которой человек рискует подцепить паразита, — употребление в пищу сырой рыбы, а также недостаточно обработанной речной рыбы. Кроме того, распространенная в северных регионах России строганина также несет в себе опасность.

Симптомы, которые могут свидетельствовать о наличии в теле неприятного «гостя», — расстройство кишечника, вздутие живота и метеоризм. При попадании в организм паразит живет в кишечнике человека. Чтобы избавиться от него, нужно пройти лечение, а еще придется провести в уборной несколько часов.

«Врач, который следит за выделением этого гельминта, он должен проверить, вышла ли голова, потому что если вышло все, кроме головы, а башка осталась, то все это отрастет снова», — отмечает профессор.

Специалист добавил, что червь выходит из организма в виде слизи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, о каких проблемах со здоровьем говорят «просветы».

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