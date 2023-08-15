В Уфе подросток устроил стрельбу недалеко от детского сада

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 344 0

Свой поступок несовершеннолетний объяснил так — было скучно.

Фото, видео: Иван Ноябрев / ТАСС; 5-tv.ru

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В Уфе 15-летний подросток устроил стрельбу недалеко от детского сада. Инцидент произошел в микрорайоне Сипайлово. Кадры, где отчетливо слышны звуки выстрелов, оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Жители двора вскоре нашли хулигана. Им оказался несовершеннолетний житель микрорайона. Свой поступок он объяснил так — было скучно.

Предварительно установлено, что подросток использовал пневматический пистолет. Его он взял без разрешения у отца. По факту произошедшего проводится проверка.

О пострадавших не сообщалось.

В апреле в Санкт-Петербурге подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета в одной из школ города. Как рассказывал 5-tv.ru, подросток состоял на учете в отделе по делам несовершеннолетних. Тогда пострадали несколько детей.

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