Вдову Александра Градского ограбили

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 265 0

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. По ее словам, среди похищенного оказались стулья и посуда.

Вдову Александра Градского ограбили

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Вдову певца и композитора Александра Градского — Марину — ограбили. Вещи пропали из ее дома в деревне в Подмосковье. Потерпевшая уже обратилась в полицию.

Как стало известно 5-tv.ru, среди похищенных вещей оказались стулья, посуда и проектор. Сумму ущерба устанавливается. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Градского обвинил его вдову Марину в краже денег. По словам Александра, Марина якобы вынесла деньги из квартиры его отца в Козицком переулке, которые должны были быть поделены между наследниками. По этому делу также проводится проверка.

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