Вдову Александра Градского ограбили

Вдову певца и композитора Александра Градского — Марину — ограбили. Вещи пропали из ее дома в деревне в Подмосковье. Потерпевшая уже обратилась в полицию.

Как стало известно 5-tv.ru, среди похищенных вещей оказались стулья, посуда и проектор. Сумму ущерба устанавливается. Проводится проверка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Градского обвинил его вдову Марину в краже денег. По словам Александра, Марина якобы вынесла деньги из квартиры его отца в Козицком переулке, которые должны были быть поделены между наследниками. По этому делу также проводится проверка.