Умерла актриса из сериалов «Рабыня Изаура» и «Клон» Леа Гарсия

Скончалась бразильская актриса Леа Гарсия, известная по ролям в легендарных сериалах «Клон» и «Рабыня Изаура», которые пользовались бешеной популярностью в России, в том числе. Артистке было 90 лет, причиной смерти назван сердечный приступ. Печальное известие опубликовано на сайте Globo 15 августа, в этот день она прибыла на вручение премии «Оскарито» (Trofeu Oscarito) в рамках 51-го кинофестиваля в Грамаду.

О смерти Леа Гарсиа сообщил ее сын Марсело в социальных сетях. На фестивале артистка должна была получить свой трофей — ее признали величайшей знаменитостью страны. Но накануне мероприятия пожилая актриса почувствовала себя плохо. Врачи оказали необходимую первую помощь, но не смогли спасти пациентку.

Гарсиа родилась 11 марта 1933 года в Рио-де-Жанейро, снималась в кино с 11 лет, на ее счету более 100 работ — полнометражные и многосерийные фильмы, театральные постановки. Широкую известность артистке принесла роль Розы в сериале «Рабыня Изаура». Она также снималась в сериале «Клон» и картине «Черный Орфей». Эта лента была удостоена «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля, «Золотого глобуса» и «Оскара». В ней она сыграла кузину главной героини Эвридики Серафину.

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