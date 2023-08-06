Заснул и не проснулся: мать звезды «Эйфории» Ангуса Клауда рассказала о последнем дне сына

Еще вечером артист делился планами на будущее, а утром его не стало. Что случилось?

Мать скончавшегося актера Ангуса Клауда, известного широкому зрителю по сериалу «Эйфория», рассказала о последнем дне сына. Слова женщины приводит издание Variety.

По словам Лизы Клауд, в свой последний день молодой человек был радостным, несмотря на то, что был разбит недавней смертью отца. Вечером актер активно делился планами на будущее. Например, намеревался обеспечить сестрам получение высшего образования в колледже.

«Когда мы обнялись на ночь, мы сказали, как сильно любим друг друга, и он сказал, что увидит меня утром. Знаю только, что он положил голову на стол, за которым работал над арт-проектом, заснул и не проснулся», — рассказала мать актера.

В материале отмечается, что официальная причина смерти актера еще не установлена.

Также Лиза Клауд вспомнила о травме головы актера, которую тот получил в подростковом возрасте в 2013 году. По ее словам, сын мог умереть еще десять лет назад.

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Как писал ранее 5-tv.ru, Ангус Клауд умер 1 августа в возрасте 25 лет. По данным зарубежных СМИ, у молодого человека были проблемы с ментальным здоровьем и запрещенными препаратами. Одной из вероятных причин его смерти пресса называет злоупотребление антидепрессантами на фоне утраты отца, которую актер переносил тяжело. Известно, что родитель ушел из жизни за неделю до случившегося.