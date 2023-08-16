«Хулиганка!» — Брухунова оголилась перед Петросяном на курорте

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Рита Миронова
Рита Миронова 35 0

Жена Евгения Петросяна обнажила перед ним спину на курорте

«Хулиганка!» — Брухунова оголилась перед Петросяном на курорте

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Супруги улетели в Сочи вместе с сыном, однако не забывают уделять друг другу должное внимание.

Татьяна Брухунова вновь порадовала подписчиков контентом из отпуска. В личном блоге молодая жена Евгения Петросяна опубликовала довольно откровенные фотографии: на фоне деревьев 34-летняя блогерша обнажила изящную спину и аккуратные плечи, свесив верх легкого платья.

«Красота в глазах смотрящего», — написала Татьяна.

Евгений Петросян оставил под публикацией комментарий в виде красного сердечка. У подписчиков не осталось сомнений, что фото было сделано его руками. В этот раз, вместо обсуждения и негативных высказываний в адрес своего наряда и головного убора, Брухунова получила массу комплиментов.

«Очень эротично. Фотограф явно вами восхищается»;

«Какая красивая спина! Без изъянов»;

«Фигура изумительная! Мужу повезло»;

«Какая деликатня эротика»;

«Очень женственно, стильно, не вызывающе»;

«Хулиганка!» — поделились мнениями подписчики.

На отдых Татьяна отправилась вместе с 77-летним мужем и их общим сыном. Она призналась, что каждый день просыпается от криков петухов, завтракает в десять, много гуляет перед ужином и не делает ничего. Показывать подписчиками свои модные образы она тоже не забывает.

Ранее 5-tv.ru показывал, как молодая жена Петросяна сверкнула голыми ногами на вилле в Сочи.

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