Супруги улетели в Сочи вместе с сыном, однако не забывают уделять друг другу должное внимание.

Татьяна Брухунова вновь порадовала подписчиков контентом из отпуска. В личном блоге молодая жена Евгения Петросяна опубликовала довольно откровенные фотографии: на фоне деревьев 34-летняя блогерша обнажила изящную спину и аккуратные плечи, свесив верх легкого платья.

«Красота в глазах смотрящего», — написала Татьяна.

Евгений Петросян оставил под публикацией комментарий в виде красного сердечка. У подписчиков не осталось сомнений, что фото было сделано его руками. В этот раз, вместо обсуждения и негативных высказываний в адрес своего наряда и головного убора, Брухунова получила массу комплиментов.

«Очень эротично. Фотограф явно вами восхищается»;

«Какая красивая спина! Без изъянов»;

«Фигура изумительная! Мужу повезло»;

«Какая деликатня эротика»;

«Очень женственно, стильно, не вызывающе»;

«Хулиганка!» — поделились мнениями подписчики.

На отдых Татьяна отправилась вместе с 77-летним мужем и их общим сыном. Она призналась, что каждый день просыпается от криков петухов, завтракает в десять, много гуляет перед ужином и не делает ничего. Показывать подписчиками свои модные образы она тоже не забывает.

Ранее 5-tv.ru показывал, как молодая жена Петросяна сверкнула голыми ногами на вилле в Сочи.