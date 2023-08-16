«Хулиганка!» — Брухунова оголилась перед Петросяном на курорте
Жена Евгения Петросяна обнажила перед ним спину на курорте
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
Супруги улетели в Сочи вместе с сыном, однако не забывают уделять друг другу должное внимание.
Татьяна Брухунова вновь порадовала подписчиков контентом из отпуска. В личном блоге молодая жена Евгения Петросяна опубликовала довольно откровенные фотографии: на фоне деревьев 34-летняя блогерша обнажила изящную спину и аккуратные плечи, свесив верх легкого платья.
«Красота в глазах смотрящего», — написала Татьяна.
Евгений Петросян оставил под публикацией комментарий в виде красного сердечка. У подписчиков не осталось сомнений, что фото было сделано его руками. В этот раз, вместо обсуждения и негативных высказываний в адрес своего наряда и головного убора, Брухунова получила массу комплиментов.
«Очень эротично. Фотограф явно вами восхищается»;
«Какая красивая спина! Без изъянов»;
«Фигура изумительная! Мужу повезло»;
«Какая деликатня эротика»;
«Очень женственно, стильно, не вызывающе»;
«Хулиганка!» — поделились мнениями подписчики.
На отдых Татьяна отправилась вместе с 77-летним мужем и их общим сыном. Она призналась, что каждый день просыпается от криков петухов, завтракает в десять, много гуляет перед ужином и не делает ничего. Показывать подписчиками свои модные образы она тоже не забывает.
Ранее 5-tv.ru показывал, как молодая жена Петросяна сверкнула голыми ногами на вилле в Сочи.
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