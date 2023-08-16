СК возбудил дело против авиакомпании Red Wings из-за оказания небезопасных услуг

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Организация в последние дни задержала несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей.

СК возбудил дело против авиакомпании Red Wings из-за оказания небезопасных услуг

Фото: www.globallookpress.com / Frank Röder

Читайте нас в: Дзен Новости

В отношении авиакомпании Red Wings было возбуждено уголовное дело об осуществлении услуг по перевозке пассажиров, которые не соответствуют требованиям безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Отмечается, что оказанные компанией услуги при организации авиаперевозок могли принести вред здоровью или жизни потребителей. Дело было возбуждено по первой части 238 статьи Уголовного кодекса РФ.

Согласно данным следствия, работники авиакомпании Red Wings, которые отвечали за техническую эксплуатацию самолета, решили выполнить рейс по маршруту Анталья — Москва в условиях неисправной работы установки, обеспечивающей систему кондиционирования внутри воздушного судна, а также запуск двигателей без использования наземного оборудования.

На борту находилось 406 пассажиров. Допуск к полету угрожал их безопасности из-за повышения температуры воздуха в салоне во время длительного полета.

Расследование продолжается. В СК намерены проверить все возможные факты оказания компанией услуг ненадлежащего качества.

Red Wings за последние несколько дней задержала уже не один рейс. Причиной тому послужил выход из строя сразу двух самолетов, в частности один из них должен был проследовать по маршруту Екатеринбург — Анталья. Уголовное дело в отношении компании было возбуждено по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.

Ранее 5-tv.ru писал, что закрытое воздушное пространство Украины нарушил пассажирский самолет.

+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
97.42
-3.62 106.57
-4.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:41
Суд обязал Google восстановить доступ к YouTube-каналу «Известий»
14:36
Нашли управу: подъездных вандалов начнут штрафовать в России
14:27
Появилась надежда: в Red Wings сделали заявление на фоне скандала с рейсами
14:23
Российские силы ПВО уничтожили украинский самолет Су-25 в ДНР
14:18
Молдавия поможет Украине с вывозом зерна: стратегия разработана
14:13
Литва сообщила о закрытии двух КПП на границе с Белоруссией

Сейчас читают

Необходимость или психологическое расстройство – где грань?
Вел здоровый образ жизни и не болел: от чего мог умереть муж Натальи Рагозиной
Российскую нефть для Китая вывели на открытую воду: Севморпуть потребовал ледоколы
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку