СК возбудил дело против авиакомпании Red Wings из-за оказания небезопасных услуг

В отношении авиакомпании Red Wings было возбуждено уголовное дело об осуществлении услуг по перевозке пассажиров, которые не соответствуют требованиям безопасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК.

Отмечается, что оказанные компанией услуги при организации авиаперевозок могли принести вред здоровью или жизни потребителей. Дело было возбуждено по первой части 238 статьи Уголовного кодекса РФ.

Согласно данным следствия, работники авиакомпании Red Wings, которые отвечали за техническую эксплуатацию самолета, решили выполнить рейс по маршруту Анталья — Москва в условиях неисправной работы установки, обеспечивающей систему кондиционирования внутри воздушного судна, а также запуск двигателей без использования наземного оборудования.

На борту находилось 406 пассажиров. Допуск к полету угрожал их безопасности из-за повышения температуры воздуха в салоне во время длительного полета.

Расследование продолжается. В СК намерены проверить все возможные факты оказания компанией услуг ненадлежащего качества.

Red Wings за последние несколько дней задержала уже не один рейс. Причиной тому послужил выход из строя сразу двух самолетов, в частности один из них должен был проследовать по маршруту Екатеринбург — Анталья. Уголовное дело в отношении компании было возбуждено по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.

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