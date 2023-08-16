Даже в паху? В каких частях тела могут жить глисты

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Анастасия Панкова
Анастасия Панкова 585 0

Паразитолог Морозов: паразиты могут легко выжить в любой части тела

Даже в паху? В каких частях тела могут жить глисты

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Переносчиками гельминтов, как отмечается, могут быть даже комары.

При попадании в организм человека гельминты проходят длинный путь до того, как окажутся в конечном месте, а жить они могут абсолютно в любой части тела. Об этом изданию NEWS.ru рассказал врач-паразитолог и профессор Сеченовского университета Евгений Морозов.

Например, такой паразит, как широкий лентец, обычно обитает в кишечнике. А дирофилярия — подкожный паразит, она может жить как легких, так и в любых других участках тела.

«Даже в мошонке мы находили дирофилярию у маленького трехлетнего ребенка, которого укусил комар. Дирофилярия, прежде чем попасть в свое окончательное место обитания, проходит достаточно сложный жизненный цикл, и он оказывается не там, куда зашел», — пояснил Морозов.

Ранее 5-tv писал о том, как не «подцепить» 25-метрового паразита.

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