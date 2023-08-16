Сальдо: ВСУ потеряли до 100 боевиков при попытках переправиться через Днепр

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 99 0

Общие потери на херсонском направлении с начала августа составляют до 400 неонацистов.

Сальдо: ВСУ потеряли до 100 боевиков при попытках переправиться через Днепр

Фото: Reuters / ВЯЧЕСЛАВ РАТЫНСКИЙ

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Тема:
Спецоперация

Киевский режим понес серьезные потери при попытках переправиться через Днепр. Только с начала августа Вооруженные силу Украины (ВСУ) лишились до 100 боевиков, сообщил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

При этом, по его словам, общие потери на херсонском направлении составляют до 400 неонацистов. Киевский режим, помимо живой силы, теряет и военную технику, в том числе поставленную Западом.

«В ходе контрбатарейной борьбы с вражеской артиллерией, обстреливавшей гражданскую инфраструктуру левого берега, уничтожены 18 гаубиц, в том числе три М777 американского производства, 22 миномета, три самоходных артиллерийских установки, одна РСЗО «Град», — добавил Сальдо.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что около 500 боевиков ВСУ отказались наступать на запорожском направлении, а это два из трех аэромобильных батальона.

Тема:
Спецоперация
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