В Центризбиркоме заявили о регистрации на выборы 70 тысяч кандидатов

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 33 0

Выдвиженцы являются представителями 20 партий.

В Центризбиркоме заявили о регистрации на выборы 70 тысяч кандидатов

Фото: www.globallookpress.com / CEC Russia

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Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что на сентябрьские выборы различного уровня кандидатов выдвинули 23 из 25 российских партий, из которых процесс регистрации прошли представители 20.

По ее данным, по состоянию на 15 августа зарегистрировано 70 062 кандидата, из которых 63 313 были от партий, а 10 749 — самовыдвиженцы.

«В прошлый раз мы говорили, что это представители 21 партии. Один кандидат от партии „Справедливость“ убыл по собственному желанию, и с ним убыла и партия», — уточнила Памфилова на заседании членов Центризбиркома РФ.

Она также отметила, что процент отказов в регистрации крайне мал. По общему количеству кандидатов лидируют представители парламентских фракций, а наименьшее количество людей — по одному — выдвинули партии «Гражданская сила» и «Казачья партия».

Выборы пройдут в единый день голосования — 10 сентября 2023 года. Они впервые состоятся в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

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