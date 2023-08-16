В ВСУ признали сложную для себя обстановку на купянском направлении

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Командующий ВСУ Сырский: обстановка на купянском направлении осложняется

В ВСУ признали сложную для себя обстановку на купянском направлении

Фото: www.globallookpress.com / Mihir Melwani

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Тема:
Спецоперация

В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские военные улучшили свои позиции на данном участке.

Украинское командование рапортует об осложнении ситуации на купянском направлении. Об этом сообщает подконтрольный пресс-службе Минобороны Украины Telegram-канал «Милитари медиацентр».

О положении дел на участке рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. По его словам, на подступах к Купянску велись бои.

«В связи с осложнением обстановки на купянском направлении большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу», — прокомментировал он.

Сырский также отметил, что на артемовском направлении ситуация стала напряженной.

В Минобороны РФ ранее заявили, что российским военным удалось улучшить свои позиции по первому краю фронта на купянском направлении. ВС РФ вели наступательные действия и добились результатов.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона. Власти Украины решить конфликт мирным путем отказались.

Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ отказалась наступать под Запорожьем.

Тема:
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