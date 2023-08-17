Муж Бритни Спирс подает на развод из-за ее измены

Американская поп-звезда Бритни Спирс разводится с мужем Сэмом Асгари. Авторы светских хроник без устали обсуждают скандал в семье знаменитостей и его причину. По слухам, крупная ссора, в результате которой мужчина переехал в свой отдельный дом, произошла из-за измены. Но не с его стороны, как многие могли подумать.

Как сообщается в материале TMZ, неделю назад Асгари услышал сплетню о похождениях благоверной на стороне. Якобы она нашла замену мужу. Бодибилдер устроил супруге допрос и остался крайне недоволен результатами. Оправдания показались ему неубедительными, селебрити страшно поссорились. Источник издания заявил, что развод теперь — дело времени.

Отмечается также, что проблемы в паре приводили к острым конфликтам в течение нескольких месяцев. Пресса писала, что в доме Бритни и Сэма не только звучали крики, случались даже драки. И Асгари не раз ночевал в собственном доме, оставив жену остывать. Избранника артистки довели ее постоянные выходки, нестабильное настроение и регулярные эмоциональные всплески. Прежде ему удавалось мириться с фокусами психики супруги, но силы оказались небезграничными.

Звезды познакомились в 2016 году. Спортсмен снялся в клипе певицы, после чего закрутился роман. Спирс находилась под присмотром отца, так как была признана частично недееспособной из-за нервного срыва и проблем с наркотиками в прошлом. Она не распоряжалась своими деньгами, не могла без согласия папы выйти замуж или забеременеть. Асгари активно поддерживал акцию Free Britney, был рядом, когда она через суд сняла бремя опеки, после чего сделал предложение.

В прошлом году влюбленные поженились. Детали церемонии не освещались прессой, однако известно, что на свадьбу заявился бывший муж Спирс Джейсон Александр и попытался сорвать ее. Его задержали и привлекли к ответственности за вторжение и вандализм. Бритни и Джейсон поженились в январе 2004 года на спонтанной церемонии в Лас-Вегасе и расстались всего через 55 часов.

От второго мужа Кевина Федерлайна артистка родила двоих сыновей. Наркозависимость мамы привела к тому, что право опеки над детьми перешло к отцу. Третий развод, по слухам, не за горами. Известно, что Спирс и Асгари заключили брачный договор, защищающий все ее активы. В прессе популярно мнение, что поп-принцесса откупится от бывшего крупным чеком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о планах Бритни Спирс выпустить мемуары. Пожалуй, фактуры для книги у певицы предостаточно.