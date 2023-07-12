Бритни Спирс планирует выпустить мемуары: «Моя история»

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Полина Долгова
Полина Долгова 21 0

Бритни Спирс планирует выпустить мемуары

Бритни Спирс планирует выпустить мемуары: «Моя история»

Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency / face to face

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О чем расскажут страницы книги?

Скандально известная певица Бритни Спирс планирует выпустить мемуары о своей жизни уже осенью текущего года. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети.

«Это грядет: моя история, на моих условиях. Наконец-то», — говорится в опубликованном видеоролике.

Ожидается, что книги певица под названием The Woman in Me поступят в продажу 24 октября.

В последнее время фанаты артистки обеспокоены ее вызывающим поведением. Они считают, что у знаменитости есть психологические проблемы. Она часто публикует провокационные ролики и порой делает странные заявления. Масло в огонь подливает и бывший муж артистки Кевин Федерлайн, который считает, что причиной является зависимость от наркотических средств.

К слову, жизнь дивы буквально пошла под откос развода с Федерлайном, она обрила голову наголо и попала в больницу от передозировки запрещенных веществ. Спустя несколько лет экс-муж получил единоличную опеку над сыновьями, а певицу принудительно поместили под опеку ее отца.

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Долгое время Спирс было запрещено выходить замуж, она не могла распоряжаться собственными финансами и принимала препараты, корректирующие ее поведение. Чуть больше года назад Спирс удалось добиться в суде отмены зависимости от родственника. По словам артистки, это был самый счастливый день ее жизни.

Сейчас певица уже замужем за Сэмом Асгари. Они узаконили отношения 9 июня 2022 года. Этот брак стал для нее третьим. Впервые она пошла под венец с другом детства Джейсоном Александром в 2004 году, в статусе жены тогда провела 55 часов. В том же году она вышла за Федерлайна, которому и родила двоих детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Бритни Спирс ответила детям на обвинения в пристрастии к наркотикам.

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