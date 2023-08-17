Блинкен поговорил по телефону с осужденным в РФ за шпионаж Уиланом

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 16 0

Американец был задержан в Москве в 2018 году.

Блинкен поговорил по телефону с осужденным в РФ за шпионаж Уиланом

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Thomas Trutschel

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в минувшую среду телефонный разговор с осужденным в России за шпионаж американцем Полом Уиланом. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, это уже их второй прямой диалог. Первый состоялся в конце декабря прошлого года.

Подробности последней беседы не разглашаются. Известно лишь, что Блинкен заверил Уилана, что Вашингтон делает «все возможное для его возвращения домой».

Уилан был задержан в Москве в декабре 2018 года. Против него возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ. В июне 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как живут заключенные самой страшной в России колонии «Черный дельфин».

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