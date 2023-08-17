Оголодавшие солдаты ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен российским военным

При побеге больше всего украинцы боялись, что в спину начнут стрелять свои.

Три украинских солдата переплыли реку Днепр, чтобы попасть в российский плен. Один из них впоследствии перешел на сторону Вооруженных сил РФ. Как пишет автор статьи РИА Новости, он и его товарищи провели всего три дня на передовой и решили сдаться. Отношение к мужчинам со стороны командования заставило пойти на риск: на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) царит голод, мобилизованные не успевают пройти хоть какую-то подготовку, на поле боя превращаясь в пушечное мясо.

Ставший на сторону РФ украинец отметил, что главной причиной его личного решения стало абсолютно наплевательское отношение военного руководства, отказ поставлять продукты и обеспечивать хотя бы достаточным вооружением войска, направляющиеся на передовую. Троих солдат в составе целого подразделения бросили под огонь без еды и средств защиты.

Украинский боевик рассказал, что с двумя товарищами решил сдаться в плен российским военным после трех дней на передовой из-за плохого отношения своих командиров, недостатка боевой подготовки и голода на позициях, для этого пришлось переплыть Днепр на лодке.

«Постоянные артиллерийские и минометные обстрелы с левого берега, мы не могли выполнить ни одну поставленную задачу от командира — позывной „Клещ“. Я его видел только в первый день. Он все время находился в тылу и к нам ни разу не приезжал. На третьи сутки начали голодать. Паек, как сказали, не подвозят, потому что топлива нет. Его как бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто», – честно поделился перебежчик.

Военный проходил «учебку» в Житомирской области, длилась она пять дней. В ходе интервью агентству мужчина задавался риторическим вопросом — чему вообще можно научить человека за такой короткий срок. По завершении «подготовки» солдата направили в 123-ю бригаду украинской теробороны, а еще через день после прибытия на место дислокации бригады в Херсонской области он оказался на правом берегу Днепра.

Отдавать свою жизнь даром боевик не захотел. Пребывать в невозможных для существования условиях он отказался. Принял решение сдаться в плен при первой возможности. Через неделю удалось. Украинский солдат заметил лодку на берегу реки, ночью привел к ней разделяющих его взгляды товарищей. Они нашли белую тряпку, привязали ее к палке и поплыли к левому берегу. Собеседника агентства и его двух сослуживцев российские военные задержали ночью 8 августа около между населенными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка.

«Было очень страшно, так как наши могли начать стрелять по нам в любой момент», — признался военный.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) заставляют российских пленных участвовать в созидании фейковых новостей.