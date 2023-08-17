ВСУ заставляли российских военнопленных участвовать в подготовке фейковых видео

Стало известно, как на Украине снимали ролики с «признаниями» бойцов ВС РФ, дискредитирующие нашу армию.

Видео с «признаниями» российских военнослужащих, попавших в украинский плен — постановочные. Распространяемые по украинским и западным СМИ, а также социальным сетям кадры снимают сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Слова, сказанные на камеру, зачитываются с листа. Герой одного такого дискредитирующего армию РФ ролика, набравшего более миллиона просмотров, рассказал в интервью РИА Новости, как проходили съемки.

Виктор Раидин отправился на фронт из Красноярска. Он признался, что говорил по памяти, несколько раз прочитав перед началом записи заранее подготовленный СБУ текст. Так, по мнению «режиссеров», получается убедительнее. Если человек в кадре путается в словах или просто выглядит и звучит неестественно, съемка начинается заново. А чтобы пленный лучше понял задачу и старался, его бьют или заставляют наблюдать за издевательствами над сослуживцами.

Раидин сообщил, что попал в плен 1 апреля в селе Водяное в Донецкой народной республике (ДНР), а в июне его обменяли по формуле «94 на 95». Боец признался — исполнял, что прикажут. Жить хочется. Парень, как и многие другие, находился под постоянным давлением, регулярно выслушивал угрозы и терпел унижения, его били и учили правильно «выступать» для создания фейков.

«Он (сотрудник СБУ — Прим. ред.) мне дал лист А4… говорит: „Читай“. Я начинаю смотреть, и я ему говорю: „Я не вижу“. Он мне пару раз дал (ударил. — Прим. ред.), объяснил, еще раз камеру включил и говорит: „Смотри, ты сейчас читаешь, вот это“. А там написано как раз дискредитация … армии, про штурмы вот эти „бесполезные“, про снабжение, про все», — рассказал собеседник агентства.

Перед записью в течение нескольких дней Раидин подвергался избиениям. Пока камеру не включили, он сидел на стуле с завязанными глазами. А когда показали листок с «речью», он не смог поначалу разобрать текст, часто ошибался и пропускал некоторые предложения. Попросту не видел написанного. За плохой результат Виктор получал очередной удар. В другой раз его просто посадили на стул и заставили слушать, как от боли стонут за стеной товарищи. Приходилось старательнее заучивать слова.

«Забрал у меня листок и говорит: «Все должно выглядеть реально, максимально реалистично, то есть ты запоминай и от себя говори». Но я все равно тупил. Ну, а этот (другой сотрудник СБУ — Прим. ред.) рядом стоял, затвором игрался, и говорит: «Ты меня бесишь, ты меня раздражаешь, ты бесполезный, по-моему, ты жить не хочешь», — вспоминал боец.

Кроме таких роликов снимали и видеооткрытки. Раидин рассказал, что его заставили поздравлять незнакомую пожилую женщину с рождением внука. Абсурдность ситуации зашкаливала, парень не мог понять, кого вообще может обрадовать такое поздравление — от лица чужого человека в военной форме и с окровавленным лицом. Виктор до сих пор не понимает, зачем читал стихи перед камерой, не может найти никакого разумного объяснения произошедшему.

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