СКР возбудил дело в отношении сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 11 0

В настоящий момент правоохранители проводят обыски.

СКР возбудил дело в отношении сопредседателя движения «Голос»* Мельконьянца

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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СКР возбудил дело в отношении сопредседателя движения «Голос»* юриста Мельконьянца. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

В настоящий момент правоохранители проводят обыски у него и его соратников. 

Детали уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области задержали за шпионаж командира теробороны ВСУ.

* — включен в реестр организаций-иноагентов.

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