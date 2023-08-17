Малолетнего байкера-рецидивиста задержали в Башкирии после очередного ДТП
Подросток на мопеде сбил ребенка в Башкирии
Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Matthias Hauser; 5-tv.ru
Нарушитель скрылся с места ДТП, спрятавшись в подвале, но его все равно нашли.
В Башкирии задержали 13-летнего байкера-рецидивиста. Подросток сел за руль мопеда и сбил другого ребенка.
Пятилетний мальчик в итоге оказался в больнице с тяжелыми травмами. А нарушитель испугался, скрылся с места ДТП и спрятался в подвале.
Правда, полицейские все равно его нашли — оказалось, что это уже не первая его авария. В начале лета на мотоцикле он врезался в автомобиль, после чего на его родителей был составлен протокол.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Краснодаре мужчина на электросамокате сбил няню с малышом на руках. На опубликованных кадрах с камер видеонаблюдения видно, как гонщик на самокате наезжает на пешеходов. Женщина с ребенком не успела сделать и пары шагов по пешеходному переходу, как оказалась на асфальте.
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