С местом определились: где дочь Александра Малинина выйдет замуж

Что известно о грядущей торжественной церемонии?

Дочь народного артиста России Александра Малинина — Устинья — выходит замуж за своего избранника Зака. Как сообщает издание 7Дней.ru, 22-летняя девушка хочет связать себя узами брака с любимым в Гонконге.

Дело в том, что там периодически живет семья ее будущего мужа, более того, молодые сейчас гостят у его родственников. Они прекрасно ладят и уже провели совместный отдых на вилле в Италии.

Что касается Гонконга — оказывается, в силу работы отец жениха живет там по несколько месяцев в году. Вероятно, именно поэтому свадьба молодой пары может пройти в там.

По крайней мере, на место грядущего празднования намекнула в своих соцсетях сама невеста. Она отметила, что город ее по-настоящему впечатлил, а также призналась, что здесь она часто проводит время с будущей свекровью, посещая достопримечательности.

Жених Устиньи Малининой — сын британских миллионеров. Судя по социальным сетям девушки, предложение руки и сердца он сделал ей 26 февраля.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Малинина высказалась о женихе дочери и показала его лицо.