Аспирант МГУ Азат Мифтахов* внесен в реестр террористов и экстремистов

Аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова* внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В феврале стало известно, что Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело о создании в столичном регионе ячейки террористического сообщества «Сеть»**. Причастность Мифтахова к нему также тогда проверяли силовики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что социолога Бориса Кагарлицкого* внесли в реестр террористов и экстремистов.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

** — сообщество внесено в единый список террористических организаций ФСБ и запрещено на территории России.