Социолог Кагарлицкий* внесен в реестр террористов и экстремистов

Социолога Бориса Кагарлицкого* внесли в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом следует из данных с сайта Росфинмониторинга.

Прежде суд в Коми арестовал социолога по обвинению в оправдании терроризма. Под стражей он пробудет два месяца.

Борис Кагарлицкий* известен как автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире. На данный момент известно, что он преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинская телеведущая Янина Соколова** объявлена в розыск.

* — признанн в РФ иноагентом.

** — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.