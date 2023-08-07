Социолог Кагарлицкий* внесен в реестр террористов и экстремистов
До этого его арестовали на несколько месяцев.
Фото: Гердо Владимир / ТАСС
Социолога Бориса Кагарлицкого* внесли в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом следует из данных с сайта Росфинмониторинга.
Прежде суд в Коми арестовал социолога по обвинению в оправдании терроризма. Под стражей он пробудет два месяца.
Борис Кагарлицкий* известен как автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире. На данный момент известно, что он преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинская телеведущая Янина Соколова** объявлена в розыск.
* — признанн в РФ иноагентом.
** — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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