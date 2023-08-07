Социолог Кагарлицкий* внесен в реестр террористов и экстремистов

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 39 0

До этого его арестовали на несколько месяцев.

Социолог Кагарлицкий* внесен в реестр террористов и экстремистов

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Социолога Бориса Кагарлицкого* внесли в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом следует из данных с сайта Росфинмониторинга.

Прежде суд в Коми арестовал социолога по обвинению в оправдании терроризма. Под стражей он пробудет два месяца.

Борис Кагарлицкий* известен как автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире. На данный момент известно, что он преподает в Московской высшей школе социальных и экономических наук.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинская телеведущая Янина Соколова** объявлена в розыск.

* — признанн в РФ иноагентом.

** — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

+28° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
94.81
1.03 103.84
1.31
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:40
Десятилетие страданий позади: Белла Хадид излечилась от страшной болезни
16:31
Автобус с детской футбольный командой столкнулся с грузовиком на Кубани
16:22
В кругу других звезд: Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище
16:16
Макрона не пригласили на саммит БРИКС
16:00
«Она сама переживала»: Лужина сообщила, кому достанется наследство Мирошниченко
15:51
Число раненных при взрыве в турецком порту увеличилось до 10

Сейчас читают

Мумифицированное тело режиссера театра имени Вахтангова нашли в квартире
«Открою тайну»: почему режиссеру Лебедеву не удалось поработать с Мирошниченко
Недалеко от Угледара уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ
Пассажирский лайнер врезался в стаю птиц при взлете в аэропорту Иркутска

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку
Пять дней везения: календарь денежных стрижек в июле 2023
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео