Сбербанк повышает ставки по ипотеке

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 58 0

Под какой процент теперь можно взять кредит на покупку квартиры?

Сбербанк повышает ставки по ипотеке

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам на два процентных пункта. Об этом сообщает пресс-служа кредитной организации.

Уточняется, что ставки будут подняты с 22 августа. Это касается как новостроек, так и вторичного жилья. При этом они останутся неизменными в программах льготного кредитования. Подавшие заявки до 22 августа смогут оформить ипотеку на прежних условиях.

Таким образом, купить квартиру в новостройке можно будет по ставке в 13,4%, на вторичном рынке — 11,7%.

Кроме того, Сбербанк повысит ставки по потребительским кредитам. Минимальная стоимость займа составит 14,5% против сегодняшних 12,5%.

На днях Центробанк изменил ключевую ставку. Теперь она составляет 12% годовых. Принятое решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году и ее стабилизации вблизи 4% в дальнейшем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сбер повышает ставки по рублевым вкладам.

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