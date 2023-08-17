Путин поручил сохранить выплаты на детей даже при увеличении доходов
Такое решение глава государства принял по итогам ПМЭФ.
Фото: www.globallookpress.com / Erik Buraas
Президент РФ Владимир Путин дал поручения, в том числе сохранить выплаты на детей при увеличении доходов. Информация об этом следует из документа, опубликованного Кремлем по итогам Петербургского международного экономического форума.
«Обеспечить своевременную выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, в том числе в случае увеличения доходов трудоспособных членов семьи (включая доходы от трудовой деятельности) в течение срока, на который назначено указанное пособие», — говорится в документе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса.
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