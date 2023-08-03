Путин подписал указ об обязательном страховании жизни добровольцев СВО

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 46 0

Какие случаи будут признаваться страховыми? И кто имеет право на получение выплаты?

Путин подписал указ об обязательном страховании жизни добровольцев СВО

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ

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Тема:
Спецоперация

Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Уточняется, что страховыми случаями будут признаны гибель, инвалидность, ранения, травмы и контузии.

Получить компенсацию смогут супруга военного, его родители, дедушки и бабушки (если воспитывали не менее трех лет при отсутствии папы и мамы), усыновители, а также несовершеннолетние дети, дети-инвалиды и обучающиеся на очной форме обучения (до 23 лет).

В указе также предсмотрены суммы выплат:

  • инвалиду I группы — 2 348 797 рублей;
  • инвалиду II группы — 1 565 864 рубля;
  • инвалиду III группы — 782 932 рубля;
  • при тяжелом увечье — 313 172 рубля;
  • при легком увечье — 78 293 рубля.

Также отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на все правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, то есть с начала специальной военной операции на Украине.

Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства тогда подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство труда подготовило проект о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших во время специальной военной операции по защите Донбасса.

Тема:
Спецоперация
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