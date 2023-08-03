Путин подписал указ об обязательном страховании жизни добровольцев СВО
Какие случаи будут признаваться страховыми? И кто имеет право на получение выплаты?
Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ КОРОТАЕВ
Президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном страховании жизни и здоровья добровольцев — участников специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Уточняется, что страховыми случаями будут признаны гибель, инвалидность, ранения, травмы и контузии.
Получить компенсацию смогут супруга военного, его родители, дедушки и бабушки (если воспитывали не менее трех лет при отсутствии папы и мамы), усыновители, а также несовершеннолетние дети, дети-инвалиды и обучающиеся на очной форме обучения (до 23 лет).
В указе также предсмотрены суммы выплат:
- инвалиду I группы — 2 348 797 рублей;
- инвалиду II группы — 1 565 864 рубля;
- инвалиду III группы — 782 932 рубля;
- при тяжелом увечье — 313 172 рубля;
- при легком увечье — 78 293 рубля.
Также отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на все правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, то есть с начала специальной военной операции на Украине.
Президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации РФ по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Глава государства тогда подчеркивал, что Киев возобновил массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина игнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что министерство труда подготовило проект о единовременных выплатах родителям детей, пострадавших во время специальной военной операции по защите Донбасса.
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