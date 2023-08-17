Пойдет на все: Карл III загорелся идеей увидеть детей принца Гарри

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 221 0

Ехрrеss: Карл III захотел увидеть детей принца Гарри

Пойдет на все: Карл III загорелся идеей увидеть детей принца Гарри

Фото: www.globallookpress.com / Pool

Читайте нас в: Дзен Новости

Он давно не видел маленьких Арчи и Лилибет — ради встречи монарх даже готов поступиться принципами.

Король Великобритании Карл III оказался в очень затруднительном положении. Совсем скоро монарху исполнится 75 лет — день рождения он отмечает 14 ноября.

Он хочет провести этот праздник в окружении родных и близких. Принца Гарри и его детей Карл III тоже ждет на торжестве.

Издание Express сообщило, что герцог Сассекский отклонил предложение отца. А это значит, что король не сможет увидеть сына и любимых внуков Арчи и Лилибет.

Монарх обожает детей своих сыновей, поэтому ему пришлось переступить через гордость и принципы. Он, как отмечается, попросил принца Гарри изменить свое решение.

Издание 7Дней.ru отметило, что с детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон король видится регулярно. Однако наследников Меган Маркл он последний раз видел в июне 2022 года на дне рождения ныне покойной королевы Елизаветы II.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что королевская семья проигнорировала день рождения Меган Маркл.

+25° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
96.70
-0.72 105.66
-0.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:46
Суд арестовал координатора движения «Голос»* Егорова** на 15 суток
19:37
Гроза дронов: как в зоне спецоперации работает комплекс ПВО «Тор»
19:25
«Ужасно выглядишь»: Джиган упрекнул жену на камеру ради реакции сына
19:16
Постройнеть после 40? Как замедленный метаболизм влияет на похудение
19:09
Что случилось с могилой сгоревшей от рака актрисы Веры Глаголевой?
19:03
Как влюбить в себя мужчину: ТОП-5 лучших фраз для манипуляций

Сейчас читают

"Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб": Волочкова рассказала о своих идеальных похоронах
Раскрыт секрет кровавых слез графа Дракулы: что это было?
«Это были страшные три дня»: Домогаров прервал молчание после смерти бывшей жены
«Нам не хватает смысла»: Александр Ковтунец о развитии кино и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Считается ли переписка ментальной изменой и чем она опасна
4 дня удачи: когда делать денежную стрижку в августе 2023
Ретроградная Венера 2023 — что принесет с 23 июля по 4 сент
Как сказать ребенку о разводе и не совершить частую ошибку