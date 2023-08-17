Пойдет на все: Карл III загорелся идеей увидеть детей принца Гарри
Ехрrеss: Карл III захотел увидеть детей принца Гарри
Фото: www.globallookpress.com / Pool
Он давно не видел маленьких Арчи и Лилибет — ради встречи монарх даже готов поступиться принципами.
Король Великобритании Карл III оказался в очень затруднительном положении. Совсем скоро монарху исполнится 75 лет — день рождения он отмечает 14 ноября.
Он хочет провести этот праздник в окружении родных и близких. Принца Гарри и его детей Карл III тоже ждет на торжестве.
Издание Express сообщило, что герцог Сассекский отклонил предложение отца. А это значит, что король не сможет увидеть сына и любимых внуков Арчи и Лилибет.
Монарх обожает детей своих сыновей, поэтому ему пришлось переступить через гордость и принципы. Он, как отмечается, попросил принца Гарри изменить свое решение.
Издание 7Дней.ru отметило, что с детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон король видится регулярно. Однако наследников Меган Маркл он последний раз видел в июне 2022 года на дне рождения ныне покойной королевы Елизаветы II.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что королевская семья проигнорировала день рождения Меган Маркл.
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