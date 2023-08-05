«Сыты по горло»: королевская семья проигнорировала день рождения Меган Маркл

Герцогиня Сассекская устроила приватную вечеринку в честь 42-летия. По ее словам, она и супруг хотят остановить «мыльную оперу» вокруг своих имен.

Члены королевской семьи Великобритании публично и демонстративно проигнорировали день рождения жены принца Гарри Меган Маркл. Как утверждает королевский биограф Анджела Левин, они «сыты по горло» выходками герцога и герцогини Сассекских. В статье газеты The Sun эксперт отметила, что отсутствие поздравлений стало вторым оскорблением за последние дни — прежде выяснилось, что пара не будет участвовать в мероприятиях, посвященных годовщине смерти королевы Елизаветы II.

Супруги давно покинули Великобританию, отказавшись от монарших обязанностей, но и проживая в США продолжали резко критиковать родственников Гарри в интервью, скандальных и пикантных мемуарах, документальных сериалах и подкастах на Netflix.

Меган устроила приватную вечеринку в честь 42-летия. По собственным словам, она и супруг хотят остановить «мыльную оперу» вокруг своих имен. Но не тут-то было. Брат принца Уильям с женой Кейт Миддлтон, его отец Карл III и королева-консорт Камилла также не поздравили бывшую актрису Маркл с днем рождения. Хотя обычно они делятся дежурными наилучшими пожеланиями в социальных сетях утром в знаменательный день.

«Меган публично не признала день рождения Камиллы, поэтому я не понимаю, почему они должны что-то делать взамен. Уильям в данный момент не хочет иметь с Гарри абсолютно ничего общего, кто может его винить?» — рассуждает Анджела Левин.

Сассексы в Великобритании, очевидно, нежеланные гости. Они не почтят лично память королевы в начале сентября, никто пока не посылал им приглашений хотя бы из вежливости. При этом в мероприятиях в годовщину смерти Елизаветы II будет участвовать сын покойной герцог Йоркский Эндрю. В связи с позорным скандалом, обвинениями в изнасилованиях принц не может исполнять церемониальные обязанности, однако даже ему отведено место рядом с семьей.

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