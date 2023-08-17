Путин предложил построить высокоскоростную магистраль до Адлера или Луганска

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 27 0

Путин: Москву можно соединить скоростной магистралью с Адлером или Луганском

Путин предложил построить высокоскоростную магистраль до Адлера или Луганска

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Глава государства допустил развитие транспортного сообщения не только внутри страны, но и за ее пределы.

Президент РФ Владимир Путин выступил с предложением построить высокоскоростную магистраль из Москвы в Луганск и Адлер. Своими идеями глава государства поделился в рамках церемонии открытия движения по третьему Московскому центральному диаметру.

По его словам, работа над транспортным сообщением столицы и Адлера может повлиять на время в пути до российского курорта. До города на черноморском побережье возможно будет добраться за десять часов.

«Это совсем другая история для тех, кто едет отдыхать на юг», — прокомментировал Путин.

Глава РФ отметил, что в систему скоростных магистралей можно было бы включить еще два российских города — Донец и Луганск. Путин также добавил, что побеседует со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко о создании магистрали Москва — Минск, так как данное направление стало очень востребовано среди россиян.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поручил сохранить выплаты на детей даже при увеличении доходов.

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