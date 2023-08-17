Суд арестовал координатора движения «Голос»* Егорова** на 15 суток

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 25 0

Ранее он был задержан по статье за неповиновение сотрудникам полиции.

Суд арестовал координатора движения «Голос»* Егорова** на 15 суток

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Координатору движения «Голос»* Владимиру Егорову** назначен арест на 15 суток по административной статье. Об этом 5-tv.ru сообщили в Дорогомиловском суде Москвы.

Мужчина был задержан правоохранителями ранее днем. Силовики нагрянули к нему домой с обыском, однако тот не счел нужным открыть дверь. Его действия были квалифицированы как сопротивление полиции. На него был составлен административный протокол по статье за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.

Известно, что у Егорова в ходе обысков был изъят ноутбук, личные мобильные устройства, а сам он был задержан. Ранее в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ,

У сопредседателя этого движения Григория Мельконьянца также были проведены обыски. Всего под следственные мероприятия попали 14 человек, причастных к деятельности этой организации.

Ранее 5-tv.ru писал, что подозреваемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале арестовали на два месяца.

* — включен Минюстом в список незарегистрированных организаций-иноагентов

** — признан иноагентом в РФ

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