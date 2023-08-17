Суд арестовал координатора движения «Голос»* Егорова** на 15 суток

Ранее он был задержан по статье за неповиновение сотрудникам полиции.
Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey
Координатору движения «Голос»* Владимиру Егорову** назначен арест на 15 суток по административной статье. Об этом 5-tv.ru сообщили в Дорогомиловском суде Москвы.
Мужчина был задержан правоохранителями ранее днем. Силовики нагрянули к нему домой с обыском, однако тот не счел нужным открыть дверь. Его действия были квалифицированы как сопротивление полиции. На него был составлен административный протокол по статье за неповиновение сотрудникам правоохранительных органов.
Известно, что у Егорова в ходе обысков был изъят ноутбук, личные мобильные устройства, а сам он был задержан. Ранее в его отношении было возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей наказание за осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ,
У сопредседателя этого движения Григория Мельконьянца также были проведены обыски. Всего под следственные мероприятия попали 14 человек, причастных к деятельности этой организации.
Ранее 5-tv.ru писал, что подозреваемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале арестовали на два месяца.
* — включен Минюстом в список незарегистрированных организаций-иноагентов
** — признан иноагентом в РФ
Читайте также
54%
-2.95 102.18
-3.48
Нашли ошибку?