Владимир Путин поприветствовал участников и организаторов «Тавриды. АРТ»

Президент России Владимир Путин направил приветственное письмо участникам юбилейного фестиваля молодого искусства «Таврида. АРТ». Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

По словам лидера страны, площадка в крымском Судаке объединяет начинающих представителей творческих профессий, среди которых художники, режиссеры и многие другие. Путин подчеркнул, что участники фестиваля смогут принять участие в дискуссиях, культурных и спортивных мероприятиях, завести новые знакомства.

«Отрадно, что „Таврида. АРТ“ неустанно укрепляет свой созидательный потенциал и традиции и, как всегда, приветливо встречает гостей, которых с каждым годом становится все больше», — заявил Владимир Путин.

Глава государства уверен, что «Таврида. АРТ» запомнится его зрителям и участникам своей атмосферой и подарит новые возможности для личностного и профессионального роста.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин рассказал о популярности общественного транспорта у Россиян. Он отметил, что каждый год в стране автобусы, троллейбусы и трамваи перевозят более десяти миллиардов пассажиров.