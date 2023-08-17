Путин сообщил, что все больше россиян предпочитают общественный транспорт

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 9 0

Несмотря на наличие личного авто, все равно очень много граждан перемещаются на автобусах и метро. Почему на городскую инфраструктуру такой спрос?

Путин сообщил, что все больше россиян предпочитают общественный транспорт

Фото: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

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Сейчас почти в каждой семье России есть автомобиль, но при этом популярность общественного транспорта продолжает расти. Кто-то и вовсе предпочитает метро или автобус собственной машине. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства рассказал, что каждый год в России автобусы, троллейбусы и трамваи перевозят более десяти миллиардов пассажиров. С помощью метро перемещаются три миллиарда, а в электричках более одного миллиарда человек.

«Это при том, что в последнее десятилетие мы переживаем настоящий „бум“ роста числа личных автомобилей и популярность общественного транспорта заметно снижалась. Но эта тенденция сейчас постепенно меняется. Все больше людей меняется именно общественный транспорт», — заявил президент на заседании Госсовета по развитию общественного транспорта в стране.

Глава государства отметил, что именно поэтому тема развития общественного транспорта касается почти каждого россиянина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин назвал важнейшей задачей обновление парка общественного транспорта в России.

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