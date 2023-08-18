Воздушные рамки: продажу допуслуг на субсидируемых авиарейсах могут запретить

В ведомстве хотят ввести единый спецтариф, в который уже будут включены все сборы.

Авиакомпании не смогут навязывать пассажирам дополнительные услуги вроде страховки, выбора места в салоне, оплаты дополнительного багажа или питания. Правда, коснется это не всех рейсов, а только тех, которые субсидирует государство.

Как выяснили «Известия», соответствующее предложение готовит Минтранс. В ведомстве хотят ввести единый спецтариф, в который уже будут включены все сборы.

Сейчас же он касается только стоимости перелета — цена билета не выше 11 тысяч рублей, но пассажир вправе приобрести любые допуслуги. Добавим, что этой программой в прошлом году воспользовались около трех миллионов россиян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что государство поддерживает пассажирские авиаперевозки между некоторыми регионами. Любители путешествий и проживающие вдали от малой родины граждане могут купить билеты на самолет по заниженной цене.

С 1 июля 2023-го сделать это гораздо проще, так как Минтранс объявил о запуске портала субсидированных авиаперевозок. Электронный ресурс будет работать в тестовом режиме до 1 июня 2024-го.