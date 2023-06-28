Отдых по улетным ценам: кому в России положены льготные авиабилеты

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Алина Елонова
Алина Елонова Эксклюзив 52 0

С 1 июля 2023 в России заработает портал субсидированных авиаперевозок

Фото, видео: www.globallookpress.com / Arnulf Hettrich; 5-tv.ru

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Отравиться в некоторые регионы страны можно по особой субсидированной программе.

Государство поддерживает пассажирские авиаперевозки между некоторыми регионами. Любители путешествий и проживающие вдали от малой родины граждане могут купить билеты на самолет по заниженной цене.

С 1 июля 2023 сделать это будет гораздо проще, так как Минтранс РФ объявил о запуске портала субсидированных авиаперевозок. Электронный ресурс будет работать в тестовом режиме до 1 июня 2024-го.

Чтобы отправиться по маршрутам на льготных условиях, пассажиры должны соответствовать некоторым требованиям, установленным Росавиацией.

Что такое субсидируемые тарифы

Чтобы обеспечить доступность авиасообщения между отдаленными уголками страны, в России создана программа поддержки авиапассажиров. Проект позволяет туристам экономить на перелетах, но при этом не ущемлять интересы транспортных компаний.

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Субсидируемые тарифы — это государственная инициатива, по которой определенные категории граждан (пенсионеры, молодежь, жители отдельных регионов и другие) могут приобретать авиабилеты по заниженной стоимости.

Обычно цена на продолжительные перелеты пугает путешественников, но, благодаря компенсации, выплачиваемой государством, билеты обходятся дешевле, чем обычно.

К программе присоединилось более двадцати отечественных авиаперевозчиков. Путешествовать по субсидированным маршрутам возможно, не только пользуясь услугами крупных компаний, но и региональных транзитеров.

Куда можно улететь по субсидированным маршрутам

Список направлений и авиакомпаний, которые участвуют в программе, периодически меняется и обновляется. Полететь по льготному тарифу сейчас возможно более чем по 300 направлениям, в том числе субсидированные перелеты совершаются на Дальний Восток и в Калининград.

При этом перелеты из одного уголка России в другой пассажиры способны совершать без утомительных пересадок в Москве. Например, прямые рейсы теперь соединяют Грозный и Казань, Курган и Сочи. Такие перелеты доступны всем пассажирам, имеющим право на льготы.

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Билеты в разные уголки Дальнего Востока по субсидированному тарифу можно приобрести каждому, но пассажир должен иметь постоянную или временную регистрацию на территории региона.

Перелеты по субсидированным тарифам обойдутся в два раза дешевле. Например, стоимость билета на рейс Якутск — Санкт-Петербург в одну сторону составит семь тысяч рублей, тогда как полная цена — более 13-14 тысяч.

Кто может приобрести субсидированные билеты

Купить билеты на субсидированные маршруты могут не все желающие. Низкая ставка доступна следующим категориям граждан:

  • женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет;
  • молодежи в возрасте от 12 до 23 лет;
  • детям от 2 до 11 лет включительно;
  • инвалидам I группы без ограничения по возрасту и одному сопровождающему;
  • детям-инвалидам всех групп и сопровождающие;
  • инвалидам с детства II и III группы любого возраста;
  • многодетным семьям;
  • всем жителям Дальневосточного федерального округа, следующим до Москвы или Санкт-Петербурга из ряда городов ДФО.

Чтобы купить субсидированный билет, нужно подтвердить право на льготу и предоставить соответствующие документы.

На сколько поездок распространяется программа

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Всего можно купить максимум четыре билета в год, при этом учитывается, что один билет — это перелет в одну сторону. Поэтому каждому пассажиру, имеющего право на субсидию, можно совершить:

  • четыре поездки в одну сторону;
  • два рейса туда-обратно;
  • два перелета в одну сторону и один — туда-обратно.

Приобрести авиабилеты возможно на сайтах некоторых авиакомпаний, участвующих в программе, а теперь и на ресурсе субсидированных авиаперевозок.

Когда лучше покупать авиабилеты

Если прав на субсидии нет, то стоит следовать определенным правилам, чтобы сэкономить:

  1. Покупать заранее. Чем раньше куплен билет, тем ниже у него стоимость. Самая дешевая цена обычно устанавливается за 50-60 дней до даты рейса.
  2. Выбирать гибкие даты. Билеты на два-три дня раньше и позже планируемого дня вылета могут стоить в несколько раз дешевле.
  3. Не избегать поздних вылетов. Улетая в вечернее или ночное время, также можно сэкономить на перелете. Дешевле всего билеты в воскресные дни полуночи.
  4. Не заказывать дополнительных услуг. Дешевле путешественникам обходятся безвозвратные билеты, без багажа, питания и указания места.

Выбрать дешевые авиабилеты способны помочь специальные сайты, где можно сравнить цены на один и тот же маршрут в различных авиакомпаниях. Также стоит зарегистрироваться на ресурсов самих перевозчиков, так как часто они сами предоставляют программы лояльности и специальные скидки.

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